Για άλλη μια φορά ο Τζα Μοράντ δημιουργεί highlights που τον κάνουν να μοιάζει... εξωγήινος.

Ο Τζα Μοράντ μας έχει συνηθίσει στα εντυπωσιακά καρφώματα, όμως κόντρα στους Πέλικανς, παρά την ήττα των Γκρίζλις, βρήκε έναν άλλον τρόπο για να... μαγέψει.

Ο Μοράντ κατάφερε να κλέψει μία μπάλα έχοντας μάτια... στην πλάτη, αφού κατά την επαναφορά του ΜακΚόλουμ κατάλαβε που θα πάει η μπάλα με βάση τις κινήσεις των αντιπάλων του.

Ja Morant’s basketball IQ is off the charts.



pic.twitter.com/ooaLIAe9jq