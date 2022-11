Πώς γίνεται μία λίγκα μόλις έξι ομάδων να έχει πάρει φρενίτιδα και να θέλει να αποκτήσει ό,τι έχει απορρίψει το ΝΒΑ; Οι νέοι στόχοι τους είναι οι Ενές Καντέρ και Αϊζάια Τόμας.

Μόλις έξι ομάδες. Και ένα σύνολο 30 αγώνων, με καθεμία ομάδα να αντιμετωπίζει την άλλη έξι φορές. Τα playoffs στην Ταϊβάν πλησιάζουν σε μορφή αυτά του NBA. Δύο σειρές best of five (στις 3 νίκες) και οι τελικοί με σύστημα best of seven (στις 4 νίκες).

Στην Ταϊβάν επιχειρούν να κάνουν και κάτι ακόμα για να μοιάσουν στο NBA: Θέλουν να φέρουν, με άγνωστες τις πιθανότητες επιτυχίας, όσους παίκτες έχει... απορρίψει το σύστημα της λίγκας, για διάφορους λόγους.

Ο πρώτος που έκανε το βήμα είναι ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Με τις ομάδες της Ταϊβάν να ψάχνουν τον τρόπο να πείσουν και τον Καρμέλο Άντονι. Ενώ τα δύο νέα ονόματα που προέκυψαν στη λίστα είναι αυτά του Ενές Καντέρ και του Αϊζέια Τόμας!

Το salary cap και οι... εισαγώμενοι

Το μόνο σίγουρο είναι πως κάθε τέτοια νέα προσθήκη θα τινάζει στον... αέρα το salary cap κάθε ομάδας, αφού η επιτρεπόμενη αμοιβή για έναν ξένο παίκτη είναι μέχρι 20.000 δολάρια. Και για να λάβει ο Ντουάιτ Χάουαρντ το ένα εκατομμύριο της δικής του συμφωνίας, έγινε μία εξαίρεση.

Πάντως, όπως και στην Κίνα και στην Ταϊβάν, η χρήση των ξένων παικτών έχει πλαφόν. Κάθε ξένος παίκτης; λαμβάνει μία... ταμπέλα: Εισαγόμενος, Τύπου 3 και πρώην εισαγόμενος, τύπου 3.

Για παράδειγμα ο Χάουαρντ λογίζεται ως «εισαγόμενος», κάτι που σημαίνει ότι από τους 4 που διαθέτει η ομάδα του (Taoyuan Leopards) σε κάθε ματς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2-3, ενώ σε κάθε δεκάλεπτο μπορούν να αγωνίζονται μόνο δύο «εισαγόμενοι» παίκτες ή ένας «εισαγόμενος» και ένας «τύπου 3».

Στην ομάδα του Χάουαρντ δεν υπάρχει ακόμη παίκτης τύπου 3, αλλά στις υπόλοιπες οι θέσεις καταλαμβάνονται από Αμερικανούς παίκτες που έχουν και καταγωγή από τις Φιλιππίνες (Τζέισον Μπρίκμαν και Σέντρικ Μπέρφιλντ).

Χάουαρντ σε live streaming

Ο παροξυσμός με την παρουσία του Χάουαρντ στη λίγκα έχει οδηγήσει την προβολή τουλάχιστον των δύο πρώτων αγώνων των Leopards σε live streaming μέσα από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube.