Ντουράντ: «Στην τριάδα όλων των εποχών ο ΛεΜπρόν, ο Γουέστμπρουκ πάντα θα με... τσεκουρώνει» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ φύλαξε μερικά πολύ κολακευτικά λόγια για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την ήττα από τους Λέικερς, ενώ τα πειράγματα στον άλλοτε συμπαίκτη και φίλο του Ράσελ Γουέστμπρουκ έδιναν και έπαιρναν.

Οι Λέικερς στο παιχνίδι με τους ανεβασμένους Μπρούκλιν Νετς κατάφεραν να «σπάσουν» το αρνητικό σερί των πέντε αποτυχημένων αποτελεσμάτων και παρά την απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς να επιστρέψουν στις νίκες με το 116-103.

Ο Κέβιν Ντουράντ κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα για δύο... αντιπάλους του. Ξεκινώντας, έπλεξε το εγκώμιο του ΛεΜπρόν λέγοντας πως «Είναι στους δύο κορυφαίους παίκτες που υπήρξαν ποτέ. Ή στους Top3. Πάντα θα υπάρχει ενθουσιασμός όταν πατάει στο παρκέ. Είμαστε εδώ και τόσο καιρό που ο κόσμος έχει δει τόσες πολλές μάχες μεταξύ μας σε υψηλό επίπεδο και ανυπομονεί γι' αυτό. Είναι ωραίο που εξακολουθούμε να είμαστε έτσι σε μεγαλύτερη ηλικία».

Nets’ Kevin Durant on Lakers’ LeBron James: “It’s just cool that we’re still relevant at an older age.” pic.twitter.com/SXRsjEFpxx