Το Μαϊάμι για άλλη μια φορά απέδειξε πως ξέρει καλά από φανέλες.

Οι Χιτ έχουν παράδοση στο να βγάζουν φοβερές φανέλες στο πέρασμα των χρόνων. Εντυπωσιακά σχέδια, ωραία χρώματα που τραβάνε τους λάτρεις του ΝΒΑ. Σίγουρα θα πρέπει να αισθάνεται περήφανοι οι Χιτ για τις υπέροχες φανέλες που βγάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και με την καινούρια τους φανέλα, η οποία όπως ήταν φυσικό τα... σπάσει. Άσπρη με λεπτομέρειες κίτρινες, κόκκινες, μωβ, ροζ, μπλέ στα γράμματα. Την προηγούμενη σεζόν είχαν λανσάρει το σχέδιο αλλά με μαύρη φανέλα και εκεί το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Οι Χιτ είναι σε άλλο επίπεδο σε ότι αφορά τις φανέλες στο ΝΒΑ και δεν σταματούν να το δείχνουν. Ήδη τη λάνσαραν τη λευκή κόντρα στους Χόρνετς και πήραν τη νίκη.

Y’all ready for the remix? 🔄 Miami Mashup Vol. 2 is HERE - https://t.co/0IkQaQAq1c#MiamiMashupVol2 // @AmericanAir pic.twitter.com/thlGTZAXd6