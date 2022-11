Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναμένεται να χάσει τουλάχιστον τα δύο επόμενα ματς των Λος Άντζελες Λέικερς, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του πόδι.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ταλαιπωρείται από καταπόνηση στο αριστερό προσαγωγό του και αναμένεται να χάσει τουλάχιστον τα δύο επόμενα ματς των Λος Άντζελες Λέικερς. Σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, Ντάρβιν Χαμ η κατάστασή του θα αξιολογείται «μέρα με την ημέρα».

Ωστόσο είναι δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (ξημερώματα Σαββάτου, 5:30), αλλά και απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς (ξημερώματα Δευτέρας, 04:30), προκειμένου να δοκιμάσει να είναι έτοιμος για το τρίτο στη σειρά αγώνα με αντιπάλους τους Ντιτρόιτ Πιστονς (ξημερώματα Σαββάτου 19/11, 05:30).

Σε αυτό το διάστημα των 8 ημερών οι Λέικερς ελπίζουν ότι ο Τζέιμς θα είναι έτοιμος να επιστρέψει. Την τρέχουσα σεζόν ο «Βασιλιάς» μετράει (σε 10 αγώνες) 24.9 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 6/9 ασίστ.

