Τέιτουμ σε Μοράντ: «Θα βάλω τις βολές γιατί πρέπει να νανουρίσω τον γιο μου»

Ο Τζα Μοράντ προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τον Τζέισον Τέιτουμ για να χάσει τις βολές, ωστόσο ο JT του έδωσε μια φοβερή απάντηση.

Οι Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν μια νίκη-θρίλερ κόντρα στους Γκρίζλις με 109-106 και να ανέβουν στο 7-3 στη βαθμολογία του ΝΒΑ. Ο Τζέισον Τέιτουμ με το σκορ στο 107-106, πήγε στη γραμμή των βολών και έκανε 2/2 για να κλειδώσει τη νίκη των Κελτών.

Πάντως ο σταρ των Γκρίζλις, Τζα Μοράντ προσπάθησε να του πειράξει το μυαλό για να χάσει τις βολές, όμως ο JT όχι μόνο δεν τσίμπησε, αλλά του έδωσε και μια φοβερή απάντηση. «Προσπάθησα να του μιλήσω για να χάσει τις κρίσιμες βολές. Ο Τέιτουμ μου είπε πως έπρεπε να τις βάλει για να πάει σπίτι και να βάλει το γιο του, Deuce, για ύπνο», ήταν τα λόγια του σταρ των αρκούδων.

Στον πρώτο τελικό του NBA το 1997, o... ταχυδρόμος Καρλ Μαλόουν πήγε στις βολές στα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος στο Μπουλς-Τζαζ και με το σκορ στο 82-82. Πριν ο Καρλ σουτάρει τις βολές, ο Πίπεν τον πλησίασε και του είπε: «Ο Ταχυδρόμος δεν παραδίδει τις Κυριακές». Αυτό επηρέασε τον Μαλόουν και έχασε και τις δύο, με τον Μάικλ Τζόρνταν να παίρνει τη ευθύνη στη συνέχεια και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του. Σε εκείνη την περίπτωση το πείραγμα πέτυχε πριν τις βολές, στην περίπτωση του Τέιτουμ όχι.

Ja Morant on Jayson Tatum in last night’s game:



“I was trying to talk him into missing free throws late, he told me that he had to make it home to put Deuce to sleep.” 💀



(via @DamichaelC) pic.twitter.com/LTRpmGnUq7