Oι Τζαζ τρελαίνουν κόσμο φέτος και το Gazzetta στέκεται στην μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος.

Οι κακοί φέτος Λέικερς δεν είχαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς απέναντι στους Τζαζ και οι Μορμόνοι πραγματοποίησαν ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η Γιούτα τους... καθάρισε με χαρακτηριστική ευκολία με 139-116 και με αυτόν τον τρόπο πάτησε στην κορυφή της Δύσης, έχοντας ρεκόρ 9-3.

Το Gazzetta στέκεται στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται στους Τζαζ στην μετά-Γκομπέρ και Μίτσελ εποχή, με την ομάδα από τη Γιούτα να δίνουν τον ρόλο του ηγέτη στον Μάρκανεν και δίπλα του να βάζουν αρκετές έξυπνες πινελιές. Εκεί όπου οι περισσότεροι πίστευαν στην αρχή της σεζόν πως οι Τζαζ θα αποτελούν μία απο τις χειρότερες ομάδες στη Δύση, οι Μορμόνοι κλείνουν στόματα.

