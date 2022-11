Xωρίς τον ηγέτης τους, Πασκάλ Σιάκαμ θα πορευτούν οι Ράπτορς για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Σημαντικό πλήγμα για τους Ράπτορς ενόψει των δύσκολων ματς που έρχονται. Ο Πασκάλ Σιάκαμ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί προσαγωγό και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδόμαδες, ενώ μόλις περάσει το συγκεκριμένο διάστημα, θα επαναεκτιμηθεί η κατάσταση του.

Ο Καμερουνέζος φόργουορντ τη φετινή σεζόν μετρά 24.8 πόντους, 9.3 πόντους και 7.7 ασίστ, κάνοντας την κορυφαία σεζόν της καριέρας του σε μέσους όρους. Μάλιστα έχει βοηθήσει το Τορόντο να έχει ρεκόρ 5-4 και να παλεύει να μπει στα playoffs, εκεί όπου έχει συνηθίσει να βρίσκεται τις τελευταίες σεζόν. Aπόψε στη 1:00 οι Ράπτορς κοντράρονται με τους Μπουλς.

