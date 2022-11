Οι Μιλγουόκι Μπακς είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός αποστολής από τον αγώνα με τους Θάντερ, ωστόσο συσπειρώθηκαν και απέδειξαν πως μπορούν να πάρουν πολλά, από πολλούς!

Το τρένο του Μιλγουόκι έχει πιάσει για τα καλά τις ράγες της κορυφής στην ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ και δεν δείχνει σε καμία περίπτωση τη διάθεση να... εκτροχιαστεί. Απέναντι στους Θάντερ στο Fiserv Forum οι Μπακς έδωσαν ακόμη μία παράσταση που με το τελικό 108-94 του έφερε ένα βήμα πιο μακριά στην ιστορία της Λίγκας καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα που κατάφερε την ένατη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο ξεκίνημα της σεζόν μετά τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2015.

Μάλιστα, η μοίρα εδώ μπορεί να παίξει και τον δικό της ρόλο, αφού η τότε πορεία των "Πολεμιστών" είχε διακοπεί στο 24-0. Στο Μιλγουόκι! Παρόλα αυτά, η δυναμική των "ελαφιών" στο τρέχον διάστημα είναι εμφανής και μπορεί να πάρει και μία ακόμη διάσταση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναγκάστηκε να μείνει στα "πιτς" στο παιχνίδι με την Οκλαχόμα, μία ημέρα μετά την "τριπλή" και απολαυστκή του επίδοση κόντρα στους Τίμπεργουλβς εξαιτίας των ενοχλήσεων που ένιωσε στο αριστερό γόνατο.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ήταν λογικό να αναγκαστεί να αλλάξει προσέγγιση στο πλάνο του. Στο παρκέ αποτυπώθηκε μία ομάδα συσπειρωμένη, που παρά τα όσα (πολλά) έχασε από την απουσία του ηγέτη της, κατάφερε να πάρει (επίσης πολλά) χωρίζοντας τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Για να ακολουθήσουν τα μπουγέλα...

Μετά το τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είχε ένα ελαφρύ μειδίαμα στην ερώτηση δημοσιογράφου για την εμφάνιση του Μπρουκ Λόπεζ. Ο τεχνικός των Μπακς λίγο-πολύ εξήγησε πως έπρεπε να περάσουν αρκετά πράγματα από τα χέρια του στην απουσία του Γιάννη, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμά του. Ο Λόπεζ «έκανε τα πάντα και ήταν... phenomenal (ή εξαιρετικός)».

Και αυτό γιατί χρειάστηκε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής για να σκοράρει 25 πόντους (10/16 σουτ-4/9 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στους... ψηλούς παράγοντες θα μπει και το όνομα του Μπόμπι Πόρτις που σημείωσε το μάξιμουμ της καριέρας του στον τομέα των ριμπάουντ. Απόντων Greek Freak πήρε τη σκυτάλη και από τα 12 ριμπάουντ που «άφησε» πίσω του στις 31 του Οκτώβρη εκτόξευσε τα στάνταρ του στα 21 "σκουπίδια" (17 αμυντικά- 4 επιθετικά) συνοδευόμενα από 12 πόντους!

Bobby Portis without Giannis:



12 PTS

21 REB



Most rebounds of his career. pic.twitter.com/HOltRleHHt