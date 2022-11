Ο Κέβιν Ντουράντ με ποστάρισμά του, θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για όσους ήταν μπερδεμένοι με την στάση που κρατούσε στο ζήτημα του Καϊρί Ίρβινγκ με τα αντισημιτικά μηνύματα.

Οι Νετς επέλεξαν τελικά να πάρουν δραστικά μέτρα και με ανακοίνωση τους ξεκαθάρισαν πως ο Uncle Drew θα είναι εκτός ομάδας για τουλάχιστον πέντε ματς δίχως να πληρώνεται εξαιτίας των αντισημιτικών σχολίων, την ώρα που ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη με νέο ποστάρισμα από την Εβραϊκή Κοινότητα.

Ο συμπαίκτης του, Κέβιν Ντουράντ , με την αρχική του τοποθέτηση για το θέμα, τόνισε πως «δεν είμαι εδώ για να κρίνω κάποιον ή να μιλήσω για τη ζωή του ή για να κρίνω τις απόψεις του».

Παρόλα αυτά προχώρησε σε μία ανάρτηση που περισσότερο είχε επεξηγηματικό χαρακτήρας για τα όσα προηγήθηκαν. Μέσω του twitter του, λοιπόν, στο οποίο είναι αρκετά ενεργός

«Θέλω απλώς να διευκρινίσω τη δήλωση που έκανα στο shootaround. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν μπερδευτεί. Δεν επιδοκιμάζω τη ρητορική μίσους ή τον αντισημιτισμό, είμαι πάντα υπέρ της διάδοχης της αγάπης. Το άθλημά μας ενώνει τους ανθρώπους και θέλω αυτό να είναι ξεκάθαρο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Just wanna clarify the statements I made at shootaround, I see some people are confused..I don’t condone hate speech or anti-semetism, I’m about spreading love always. Our game Unites people and I wanna make sure that’s at the forefront