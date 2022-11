Oι Γουόριορς δυσκολεύονται τον τελευταίο καιρό με σερί ήττες και το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat γράφει για τον Κλέι Τόμπσον που έχει το χειρότερο ποσοστό στα τρίποντα στην καριέρα του.

Μια μίνι... κρίση παιρνούν οι Γουόριορς. Πριν λίγες εβδομάδες ήταν εξαιτίας του φοβερού σκηνικού και της γροθιάς του Γκριν στον Πουλ. Πλέον τα προβλήματα για τους πρωταθλητές φαίνονται στο παρκέ. Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στο Ορλάντο, το Γκόλντεν Στέιτ μετρά 4 σερί ήττες και ψάχνει τρόπο να ορθοποδήσει ξανά.

Klay Thompson has passed JR Smith on the NBA's All-Time 3-Pointers made list 🔥



(via @warriors)pic.twitter.com/WHpFCvxChh