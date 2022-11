Άλλο ένα παράσημο στην καριέρα του Νίκολα Γιόκιτς.

Έχει κάνει τα triple double να μοιάζουν παιχνιδάκι και είναι ο σέντερ με το κορυφαίο μπασκετικό I.Q στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε άλλο ένα triple double στην καριέρα του με 15 πόντους, 14 ασίστ και 13 ριμπάουντ, οδηγώντας στη νίκη τους Νάγκετς κόντρα στους Θάντερ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο σέντερ με τα περισσότερα triple double στην ιστορία του ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον θρύλο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Joker πλέον έχει 79 και συνολικά κυνηγά τον πέμπτο ΛεΜπρόν Τζέιμς που έχει 105. Στην 4η θέση βρίσκεται ο Τζέισον Κιντ με 107, ενώ πρώτος βρίσκεται ο Mr. Triple Double, Ράσελ Γουέστμπρουκ με 184, τα περισσότερα τότε που αγωνιζόταν στην Οκλαχόμα.

Ο Σέρβος ψηλός έχει κατακτήσει το βραβείο του MVP τόσο το 2021 όσο και το 2022, όμως του λείπει πολύ μια σπουδαία πορεία και ένα πρωτάθλημα με τους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι για άλλη μια σεζόν δεν ενισχύθηκαν όσο έπρεπε για να μπορέσουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις το πρωτάθλημα.

Moving on up 📈



Nikola Jokic's 79th triple-double surpasses Wilt Chamberlain for the most triple-doubles by a center in @NBA history. pic.twitter.com/7jjprjAeXQ