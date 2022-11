O Tζέιμς Χάρντεν θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα.

Καθόλου καλά δεν είναι τα νέα για τους Σίξερς. Ο γκαρντ της Φιλαδέλφεια θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων των Σίξερς για τον επόμενο μήνα. Ο Τζέιμς Χάρντεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του δεξιού ποδιού και πλέον ο Ντοκ Ρίβερς θα πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του το επόμενο διάστημα.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ που έχει ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν, τώρα θα πρέπει να παίξει και για τον Μούσια, ο οποίος αποτελεί τον κορυφαία πασέρ της ομάδας της Φιλαδέλφεια. Μεγάλο ρόλο για τους Σίξερς θα παίξει και ο ηγέτης τους, Τζοέλ Εμπίντ που βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται στο 4-5 και να ψάχνεται μέχρι τώρα.

