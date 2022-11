Ο Μπεν Σίμονς μένει εκτός από το παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς με τους Σικάγο Μπουλς, ελέω ενός τραυματισμού στο γόνατο.

Τις υπηρεσίες του Μπεν Σίμονς θα στερηθούν για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι οι Νετς, που υποδέχονται τους Μπουλς (ξημερώματα Τετάρτης 02/11 - 1:30). Ο Σίμονς ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στο αριστερό γόνατο και δε θα αγωνιστεί απέναντι στους «ταύρους», όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια.

Το Μπρούκλιν ωστόσο συνεχίζει να αναζητά ισορροπία και νίκες, αφού βρίσκεται σε αρνητικό ρεκόρ (2-5) και έχει να αντιμετωπίσει τα... καμώματα του Καϊρί Ίρβινγκ που προώθησε ταινία με αντισημιτκά μηνύματα, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ομάδας.

Ο Σίμονς τη φετινή σεζόν μετρά 6.2 πόντους, 7.3 ασίστ και 6.5 ριμπάουντ στα έξι παιχνίδια τα οποία βρέθηκε στο παρκέ.

