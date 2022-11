Ο Ντουράντ προσπέρασε τον Κάρτερ και εκείνος τον αποθέωσε: «Με έβγαλες από τη μέση και πας για το ΤΟΡ-10» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ «σκαρφάλωσε» στην 19η θέση των καλύτερων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ αφήνοντας πίσω του, τον Βινς Κάρτερ ο οποίος και τον αποθέωσε.

Στην αναμέτρηση των Μπρούκλιν Νετς με τους Ιντιάνα Πέισερς, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έφτασε στους 25.754 πόντους και άφησε πίσω του τον «Air Canada» ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 25.718 πόντους.

Όπως φαίνεται θα «σκαρφαλώσει και πιο ψηλά φέτος καθώς στην 18η θέση βρίσκεται ο Κέβιν Γκαρνέτ με 26.071 πόντους και πιο λίγο ψηλά οι Τζον Χαβλιτσεκ (26.395π.) και Πολ Πιρς (26.397π.)

Ο Βινς Κάρτερ είχε ένα μήνυμα να στείλει στον Κέβιν Ντουράντ μετά το... προσπέρασμα με αποτέλεσμα να «πέσει» στην 20η θέση της λίστας: «Προκειται για μια μνημειώδης στιγμή και είναι μόνο η αρχή. Ήταν υπέροχο να μένω για κάποιο χρονικό διάστημα στην 19η θέση και τώρα που σε ειδα να προχωράς και να με βγάζεις από τη μέση με αποτέλεσμα να πλησιάσει στο ΤΟΡ-10, θέλω να σου πω συγχαρητήρια» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κάρτερ.

From one great scorer to another. @mrvincecarter15 🤝 @KDTrey5 pic.twitter.com/ULVaRuGEy3