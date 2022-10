Άλλη μία τρομακτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (30 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ) οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Νιου Γιορκ Νικς με 119-108 και τα «ελάφια» συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους.

Το Μιλγουόκι (4-0) συνεχίζει να παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στο ΝΒΑ. Και πώς να γίνει διαφορετικά άλλωστε, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει έτσι τη σεζόν του. Ο Greek Freak πέτυχε άλλο ένα double double, έφτασε μία ασίστ από τις τριπλές φιγούρες και με 30 πόντους (11/22 σουτ, 1/6 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ οδήγησε τους Μπακς στην τέταρτη νίκη τους με 119-108 επί των Νικς (3-2).

Οι Μπακς, που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά με τις μοβ -statement- εμφανίσεις τους, έστησαν σταδιακά το προβάδισμά τους και από το 50-48 περίπου δύο λεπτά πριν το ημίχρονο, έφτασαν στο 59-51 με συνοπτικές διαδικασίες, χάρη στους Χόλιντεϊ και Γιάννη.

Light it up, Giannis!! 🔥 pic.twitter.com/GzQ0ThZMEf

Φυσικά ο Αντετοκούνμπο βρισκόταν στο παρκέ και όταν η διαφορά ξέφυγε για τους Μπακς. Το 72-66 μετατράπηκε γρήγορα σε 90-66, με τον Greek Freak εκτός από σκόρερ, να μετατρέπεται και σε πασέρ. Το τρίποντο του Τζορτζ Χιλ ήταν αυτό που έφερε τη διαφορά στους 24 και επί της ουσίας κάπου εκεί, με 16 λεπτά να απομένουν στο χρονόμετρο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι.

Στο 18-0 σερί των Μπακς, ο Αντετοκούνμπο σκόραρε 9 πόντους με ένα τρίποντο και ένα γκολ φάουλ, έχοντας αρκετή βοήθεια στο σκοράρισμα, αφού ο Άλεν προσέθεσε 17, ο Χόλιντεϊ 16, ο Λόπεζ 14 (11 ριμπάουντ) όσους και ο Κάρτερ, ο Χιλ και ο Πόρτις 12.

There's no stopping this man. 😤 pic.twitter.com/SybW4rIVmw