ΛεΜπρόν Τζέιμς και ρεκόρ πηγαίνουν μαζί, αφού τα ξημερώματα του Σαββάτου ο «βασιλιάς» πέτυχε άλλο ένα με τη φανέλα των Λέικερς, ξεπερνώντας τον Καρλ Μαλόουν στη λίστα με τα παιχνίδια των 20+ πόντων.

Ο κατήφορος των Λέικερς που βρίσκονται στο 0-5 συνεχίζεται, όμως τα προσωπικά επιτεύγματα του ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι μία διαφορετική κατάσταση.

Ο «βασιλιάς» δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του, κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αλλά με τους 28 του πόντους κατέγραψε άλλο ένα ιστορικό ρεκόρ.

Αυτό ήταν το παιχνίδι υπ' αριθμόν 1.135 στο οποίο ο ΛεΜπρόν σκοράρει 20+ πόντους, όντας πλέον ο κορυφαίος της σχετικής λίστας. Ο σταρ των Λέικερς στην 20η σεζόν του στο ΝΒΑ ξεπέρασε τον Καρλ Μαλόουν που έχει συνολικά 1.134 και πλέον βάζει πλώρη για τον μεγάλο -προσωπικό του- στόχο, τη θέση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

With this bucket, LeBron James reaches 20 points on the night.



He's now the All-Time leader in NBA History in 20-point games, doing it 1,135 times in his career 🤯pic.twitter.com/pNAdwa5nen