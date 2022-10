Πέραν από πολύ καλός μπασκετμπολίστας, ο Πασκάλ Σιάκαμ αποδεικνύει πως το έχει και με το ποδόσφαιρο, όπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσίευσαν οι Τορόντο Ράπτορς.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν αυτός που... βύθισε ακόμα περισσότερο τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, στο 119-109 των Ράπτορς πριν από δύο βράδια. Ωστόσο ο σταρ των Καναδών δεν έμεινε στους 20 πόντους και τις 13 ασίστ του, αφού το... γύρισε στο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα έδειξε πως έχει αρκετές ικανότητες και εκεί, κάνοντας μερικά εντυπωσιακά γκελάκια με την μπάλα στο ζέσταμα, προτού την καρφώσει στο καλάθι.

They call him PSkills for a reason ⚽️🏀🔥 @pskills43 pic.twitter.com/3FaexQkznh