Προτού καν ξεκινήσει (ανεπίσημα) η σεζόν, οι Ορλάντο Μάτζικ δέχτηκαν άσχημα μαντάτα. Ο 27χρονος γκαρντ Γκάρι Χάρις υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί το ολοκληρωτικό μέγεθος της ζημιάς, με τον Χάρις να υποβάλλεται σε περισσότερες εξετάσεις, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές μέγεθος της απουσίας του.

Την περσινή σεζόν υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τους Μάτζικ, έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μέτρησε 11.1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 28.4 λεπτά στο παρκέ.

Orlando Magic guard Gary Harris suffered a torn meniscus in his left knee, according to ESPN.



He will undergo further evaluation to determine a timetable for return.https://t.co/Kq9KRbrJHe