Μπάρκλεϊ: «Τόμπσον, Γκριν μεγάλωσαν, οι Γουόριορς δεν είναι η ίδια ομάδα πια» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ πήρε θέση για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λέγοντας ότι έχουν μεγαλώσει ηλικιακά και ότι θα χρειαστεί το step up από τους πιο νέους παίκτες.

Μετά την... εύκολη ήττα από τους Φοίνιξ Σανς και το κακό παιχνίδι του Κλέι Τόμπσον, ο Μπάρκλεϊ είχε την εξήγηση έτοιμη αναφορικά με το πρόσωπο των Γουόριορς.

«Έχουν μεγαλώσει ηλικιακά. Αυτό ακριβώς τους συμβαίνει. Δείτε πέρυσι τους τελικούς. Ποιοι ξεχώρισαν. Ο Γουίγκις και ο Πουλ. Θα εξαρτηθούν πολλά από τους νέους παίκτες. Τον Κουμίνγκα, τον Πουλ, τον Μούντι, τον Γουάισμαν. Όσο και αν αγαπώ τον Κλέι και τον Ντρέιμοντ, τους συμβάινει το ίδιο πράγμα. Δεν είναι οι ίδιοι που ήταν πριν από δυο-τρια χρόνια. Ο χρόνος τους χτυπάει την πόρτα. Έχουν κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα» ήταν τα λόγια του «Chuck» ο οποίος συνέχισε:

«Έχουν περάσει τα 30 τους, ενώ ο Τόμπσον είχε και δύο σοβαρότατους τραυματισμούς. Και στο ματς με τους Σανς ήταν σαν να έλεγε 'αυτοί οι νέοι με κλώτσησαν στον κ...ο.' Και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Ο Κλέι ήταν ο καλύτερος two way γκαρντ στο ΝΒΑ. Τώρα δεν είναι ο ίδιος. Δεν πιστεύω ότι έχει ξοφλήσει αλλά πιστεύω ότι μένει πίσω. Και γι' αυτό τσαντίζεται. Το ίδιο πιστεύω και για τον Ντρέιμοντ ο οποίος στηρίζει το παιχνίδι του στην ενέργεια. Ο Στεφ Κάρι έχει πολλή δουλειά να κάνει με τους νέους παίκτες...»

"There was a time when Klay Thompson was the best two-way guard in the NBA and he's not the same guy."



