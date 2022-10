Πολλά έχει περάσει στην καριέρα του ο Πολ Τζορτζ, αλλά η φετινή ομάδα των Κλίπερς του δίνει την ευκαιρία να αισιοδοξεί πως θα φτάσει στην εξιλέωση.

Φορούσε τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς ο Πολ Τζορτζ, όταν το 2014 ο Μπράιαν Σο τον είχε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο two-way παίκτη στο ΝΒΑ. Έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά! Ο Τζορτζ πέρασε δύο σοβαρούς τραυματισμούς, με τον περσινό στον αγκώνα να του στερεί μεγάλο μέρος της σεζόν, την ώρα που ο Καουάι για τους Κλίπερς ήταν στα πιτς.

Στο μεταξύ υπήρξε και η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του, αφού θεωρήθηκε ο κύριος υπαίτιος για τη χαμένη σειρά playoffs κόντρα στο Ντένβερ τη σεζόν της φούσκας του Ορλάντο από το 3-1.

Και τώρα ο ίδιος ζητά πρώτα από τον εαυτό του την εξιλέωση, θέλοντας να ξεπλύνει τις δικές του «αμαρτίες». Ο Πολ Τζορτζ επέστρεψε για τα καλά και αυτό φάνηκε στη νίκη των Κλίπερς επί των Κινγκς το ξημέρωμα της Κυριακής.

Σε άλλες εποχές η 40άρα του Τζορτζ δε θα ήταν είδηση. Όμως όταν πετυχαίνει 40 πόντους με 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, φτάνοντας για πρώτη φορά σε παιχνίδι 40/5/5 μετά το 2019, τότε η λίγκα ίσως να αρχίσει να... φοβάται.

Paul George tonight:



40 PTS

6 REB

6 AST

2 STL



His first 40/5/5 game since 2019. pic.twitter.com/8T9R64AbER