Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε και το Gazzetta προειδοποιεί τη λίγκα να προσέξει το... ρομπότ που διψά για επιστροφή στην κορυφή.

Οι Κλίπερς θεωρούνται από πολλούς τα dark horses της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ, αφού όλοι περιμένουν να δουν σε τι κατάσταση θα είναι ο Καουάι Λέοναρντ για να καταλάβουν αν η ομάδα του Ταιρόν Λου θα διεκδικήσει τον τίτλο στα playoffs. Το πρώτο δείγμα των Κλίπερς ήταν καλό, αφού επικράτησαν, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια των Λέικερς με 103-97 και πήγαν στο 1-0.

Ο Καουάι Λέοναρντ που δεν αγωνίστηκε λεπτό την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού, επέστρεψε στη δράση και ήρθε από τον πάγκο στο ματς, σε μια επιλογή των Κλίπερς που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στο ξεκίνημα της σεζόν, μετρώντας 14 πόντους και το καλάθι που... τελείωσε τους Λέικερς.

Το Gazzetta στέκεται στο... ρομπότ που αν φτάσει στο 100% ξανά, θα τρομάξει πολύ κόσμο και φέτος.

Kawhi Leonard could play off the bench to start the season for the LA Clippers in order to manage his minutes, per @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/Eif5bmrUbK