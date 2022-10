Άλλη μία εντυπωσιακή φάση χάρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ένα από τα 17 καλάθια που πέτυχε με τους Μπακς κόντρα στους Ρόκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αστειεύεται και με 44 πόντους οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στο 125-105 απέναντι στο Χιούστον. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 17/21 εντός παιδιάς και... τρομοκράτησε το καλάθι των Ρόκετς, που δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν τη στιγμή που πλησίαζε.

Από το ξεκίνημα φάνηκε τι... πρόκειται να συμβεί, με τον Γιάννη να καρφώνεi μέσα στην κυκλοφορία μετά το eurostep που έκανε, ξεσηκώνοντας στη δεύτερη περίοδο το Fiserv Forum.

Giannis powers it down through traffic! #KiaTipOff22 pic.twitter.com/0xlWhvCjGP