Γιόκιτς: Με άλλο ένα triple double, πιάνει Τζαμπάρ στους σέντερ με τα περισσότερα (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται κοντά στο να γράψει ιστορία.

Aπολαυστικός ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς στη νίκη των Νάγκετς επί των Γουόριορς, αφού πέτυχε το triple double με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε τον MVP της λίγκας να φτάνει σε triple double, αφού προσφέρει σε πολλούς τομείς πάνω στο παρκέ σαν παίκτης - ορχήστρα. Ο Joker βρίσκεται κοντά πλέον στο να γράψει ιστορία, αφού έφτασε τα 77 triple double. Ο σταρ του Ντένβερ χρειάζεται άλλο ένα για να πιάσει τον Τζαμπάρ στην κορυφή στη λίστα των σέντερ με τα περισσότερα, ενώ με δύο θα είναι μόνος πρώτος. Δεν αργεί η μέρα που θα απολαύσει την κορυφή.

Nikola Jokic notched his 77th career triple-double, 2nd-most among centers in NBA history.



Wilt Chamberlain has the most with 78. pic.twitter.com/yhUlISexKW