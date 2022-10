Ο Έρικ Πάσκαλ που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό αποδεσμεύτηκε τελικά από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε βρεθεί μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι ωστόσο την τελευταία στιγμή πήρε το συμβόλαιο που έψαχνε στο ΝΒΑ από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Βέβαια δεν έχει... αίσιο τέλος η συνεργασία των δύο πλευρών.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic» οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς αποφάσισαν να «κόψουν» τον Έρικ Πάσκαλ ο οποίος είχε υπογράψει two way συμβόλαιο με τους «Λύκους» ωστόσο δεν θα καταφέρει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας.

The Minnesota Timberwolves have waived forward Eric Paschall, sources tell @TheAthletic @Stadium. Paschall was on a two-way contract.