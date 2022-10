O Mάρκους Σμαρτ έδειξε για άλλη μια φορά πως είναι ένας από τους κορυφαίους στο... flopping στο ΝΒΑ.

H πρεμιέρα του ΝΒΑ μεταξύ των Μπόστον Σέλτικς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς είχε... παρατράγουδα. Ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Τζοέλ Εμπίντ στον Μάρκους Σμαρτ έφερε ένταση στο παρκέ. Ο JoJo κλείδωσε το χέρι του γκαρντ της Βοστώνης και τον έριξε στο έδαφος. Ο Σμαρτ αντέδρασε και του έπιασε το πόδι, με την κατάσταση να ηρεμεί τελικά στη συνέχεια.

Ο Σμαρτ δεν ήταν πρωταγωνιστής στο ματς μόνο για αυτό το σκηνικό. Ο κορυφαίος αμυντικός των Κελτών έκανε ένα απίθανο flopping σε μια φάση που έφαγε την ντρίμπλα του Χάρντεν. Είναι... μανούλα σε αυτά τα κολπάκια ο Μάρκους.

Δείτε τη φάση

The Harden shimmy, the brick, the Marcus Smart flop...



NBA is back 🤣 pic.twitter.com/eV2DucHcI9