Βγαίνει από την αγορά των free agents για λογαριασμό των Μάβερικς ο Φακούντο Καμπάτσο που ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Ντάλας και θα αγωνίζεται στο πλευρό του άλλοτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Λούκα Ντόντσιτς.

Η αγορά των free agents, όπως όλα δείχνουν, θα σταματήσει να εμπεριέχει πια το όνομα του Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα ήρθε σε συμφωνία με τους Ντάλας Μάβερικς και θα φορέσει τη φανέλα τους για την επόμενη σεζόν συνεχίζοντας τη δράση του στο ΝΒΑ.

Οι φήμες για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κυκλοφόρησαν το περασμένο διάστημα και φαίνεται πως πλέον παίρνουν επίσημη μορφή.

Ο Αργεντινός γκαρντ με τη συγκεκριμένη συνθήκη γίνεται συμπαίκτης τόσο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, όσο και του άλλοτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Λούκα Ντόντσιτς με τον οποίο... μάγεψαν στους Μαδριλένους.

Free agent guard Facundo Campazzo has reached agreement to sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Campazzo joins Mavs’ regular season roster, reunites with former Real Madrid teammate Luka Doncic.