Ο τραυματισμός του Ντένις Σρέντερ στο δάχτυλο τον οδηγεί στο χειρουργείο και θα τον στερήσει απο τους Λέικερς για τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Ακόμη δεν ξεκίνησε η σεζόν για τους Λέικερς και τα προβλήματα τραυματισμών δημιουργούν ανησυχίες και... πονοκεφάλους.

Ο Ντένις Σρέντερ που τραυματίστηκε στο δάχτυλο λίγες ημέρες νωρίτερα, θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει υποστεί. Μάλιστα, η αποθεραπεία του υπολογίζεται πως θα κρατήσει τρεις με τέσσερις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Λος Άντζελες θα τον στερηθεί για -τουλάχιστον- τα πρώτα παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Την είδηση γνωστοποίησε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σαμς Τσαράνια, αναφερόμενος στον προπονητή των Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ.

