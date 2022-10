Ο Ντένις Σρέντερ τραυματίστηκε στο δάχτυλο και είναι αμφίβολος για την πρεμιέρα του ΝΒΑ.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς για τους Λέικερς σε μια πολύ κρίσιμη σεζόν που θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα δυό τελευταία καταστροφικά έτη. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Ντένις Σρέντερ τραυματίστηκε στο δάχτυλο και η συμμετοχή του στην πρεμιέρα της σεζόν του ΝΒΑ είναι στον... αέρα (19 Oκτώβρη κόντρα στους Γουόριορς). Ο Γερμανός γκαρντ δεν θα παίξει στο αποψινό ματς κόντρα στους Κινγκς και θα συνεχίσει να περνάει από εξετάσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού και την ημερομηνία επιστροφή του. Οι λιμνάνθρωποι για τη θέση «1» έχουν και τους Ράσελ Γουέστμπρουκ και Πάτρικ Μπέβερλι, οι οποίοι δεν φημίζονται για τις καλές τους σχέσεις.

Lakers’ Dennis Schroder has suffered a finger injury and his status is up in the air ahead of regular season next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Schroder will not play in tonight’s game vs. Kings and is undergoing testing on severity and return timetable.