Ο Νέιτ Ρόμπινσον αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο ΝΒΑ με τους Πέλικανς και ανακοίνωσε ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια εδώ και τέσσερα χρόνια, εξηγώντας πως θέλει να γίνει η φωνή εκείνων που έχουν πρόβλημα να μιλήσουν για αυτή την ασθένεια!

Ο βετεράνος ΝΒΑer ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρόσφατα άρχισα να λαμβάνω θεραπείες για τη νεφρική ανεπάρκεια, με την οποία παλεύω τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μοιράζομαι αυτά τα νέα τώρα γιατί θέλω να γίνω η "φωνή" εκείνων που έχουν πρόβλημα να μιλήσουν για αυτή την ασθένεια, θέλω να έρθουμε κοντά για έναν μεγαλύτερο σκοπό, την υγεία μας».

Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ήμουν ένας ομιλητικός ηγέτης μέσα στο γήπεδο, γιατί προτιμούσα να αποτελώ το παράδειγμα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω και να βοηθήσω όσους πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια. Είμαι ευγνώμων για τη θεραπεία και τη φροντίδα που έχω λάβει και ελπίζω μέσω αυτή της ανακοίνωσης να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους».

Ο Ρόμπινσον αποσύρθηκε μετρώντας 11 πόντους, 3 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ σε 618 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ενώ έχει κερδίσει τρεις φορές τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All-Star Game (2006, 2009, 2010).



11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k