Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κέρδισε το συμβόλαιό του στους Σικάγο Μπουλς, με τους έξι φορές πρωταθλητές του NBA να ανακοινώνουν τη συμφωνία.

Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν επίσημα την παραμονή του Κώστα Αντετοκούνμπο για τη φετινή σεζόν. Ο Έλληνας σέντερ είχε υπογράψει συμβόλαιο για την περίοδο της προετοιμασίας, στην οποία έπεισε ότι αξίζει μία θέση στο φετινό ρόστερ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε το ένα από τα δύο two way συμβόλαια των Μπουλς για τη φετινή σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνίζεται τόσο στο ΝΒΑ όσο και στη G-League.

OFFICIAL: We have signed F Kostas Antetokounmpo to a two-way contract.



Let's work, @Kostas_Ante13! pic.twitter.com/QaZUt3Pfqs