Αντετοκούνμπο: «Το μόνο που μετράει είναι...»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το μήνυμα του ενόψει της έναρξης της regular season.

Ο «Greek Freak» έκανε ότι μπορούσε στην αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Νετς, όμως η ομάδα του ηττήθηκε για πέμπτη ήττα στο πέμπτο φιλικό της. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στον Μπεν Σίμονς, αλλά το Μπρούκλιν χαμογέλασε στο τέλος.

Ο Giannis μετά το τέλος του παιχνιδιού, ανέβασε post στο twitter και φανέρωσε τη... δίψα του για την έναρξη της regular season. «Το μόνο που μετράει είναι τι μπορείς να κουβαλήσεις από την preseason στη regular season», ήταν τα λόγια του και δεν δείχνουν να τον επηρεάζουν οι ήττες στα φιλικά.

All that matters is what you can carry over from the preseason to the regular season 📚📝 pic.twitter.com/SV44up09yL