Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, οικοδεσπότης της εκπομπής «The Shop», φιλοξένησε τον καλλιτέχνη, Κάνιε Γουέστ. Και λίγο μετά από το γύρισμα, «έκοψε» την εκπομπή.

Στην εκπομπή που παρουσιάζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, το «Shop», ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ συχνά πυκνά φιλοξενεί διάφορες διασημότητες, για να συζητήσουν για το μπάσκετ, την πολιτική και τη ζωή.

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο, καλεσμένος ήταν ο ράπερ Κάνιε Γουέστ. Μόνο που το επεισόδιο δεν πρόκειται να προβληθεί. «Κόπηκε» από τον ίδιο τον Τζέιμς και τον στενό συνεργάτη του, Μάβερικ Κάρτερ.

Ο λόγος; «Πίστευα ότι θα ήταν ικανός για έναν πολιτισμένο διάλογο και πως ήταν έτοιμος να αναφερθεί σε όλα τα πρόσφατα σχόλιά του», είπε σε ανακοίνωσή του ο Κάρτερ. Και συνέχισε: «Δυστυχώς χρησιμοποίησε το "Shop" για να προωθήσει ρητορική μίσους και εξαιρετικά επικίνδυνα στερεότυπα».

Ο Μάβερικ Κάρτερ ανέλαβε τη ευθύνη για την επιλογή του Γουέστ, έχοντας κλείσει την εμφάνισή του δύο μήνες νωρίτερα.

