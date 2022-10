Ένας πιτσιρικάς έζησε το όνειρό του, συμμετέχοντας στην προπόνηση των Ιντιάνα Πέισερς.

Ένας πιτσιρικάς, ονόματι Τζάκσον, θέλησε να αστειευτεί. Ζήτησε να περάσει, ως αλλαγή, στο εσωτερικό διπλό των Ιντιάνα Πέισερς. Με το γήπεδο γεμάτο από κόσμο.

Η... ευχή του έγινε πραγματικότητα. Όχι επειδή γνώριζε κάποιον στους Πέισερς, αλλά επειδή είχε το θράσος να το ζητήσει. Μπήκε στο παρκέ, οι παίκτες των Πέισερς ζητούσαν από τον κόσμο να ενθαρρύνει τον μικρό και όταν αυτός σκόραρε, έγινε πανζουρλισμός.

O Τζάκσον φόρεσε μία φανέλα του Μπάντι Χιλντ, για να μπορέσει να περάσει ως αλλαγή και το βίντεο με το κατόρθωμά του σάρωσε το διαδίκτυο.

Δείτε τι έγινε:

