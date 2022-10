Πολ Τζορτζ: «Ο Λέοναρντ είναι το Νο1, εγώ το Νο2» (vid)

Ο Πολ Τζορτζ το παραδέχτηκε, δίχως κόμπλεξ. Εξήγησε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ποιος - ανάμεσα σε αυτόν και τον Καουάι Λέοναρντ - είναι το Νο1 και ποιος το Νο2 στους Κλίπερς.

Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε. Και μαζί με τον Πολ Τζορτζ θα συνθέσουν ένα δίδυμο που θα επιχειρήσει να φτάσει μέχρι το πρωτάθλημα. Συνήθως, η παρουσία δύο αστέρων σε μία ομάδα, φέρνει την κουβέντα αναφορικά με το ποιος είναι ο... αρχηγός της δυάδας.

Ο Πολ Τζορτζ δεν είχε διάθεση να... μασήσει τα λόγια του. Μίλησε για το διαμοιρασμό των ρόλων, εξηγώντας ότι ο Καουάι Λέοναρντ είναι το Νο1 στους Κλίπερς.

«Όλοι λένε ότι ο Καουάι είναι το Νο1, το Νο1Α, το Νο1Β. Θα το πω δημόσια, εγώ είμαι το Νο2. Ο Καουάι το Νο1. Δεν υπάρχει εγωισμός», ήταν τα λόγια του Τζορτζ, μετά την ήττα των Κλίπερς σε φιλικό προετοιμασίας απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Asked if any other championship teams with two star wings have provided a guide for him and Kawhi, Paul George made it clear that there is no ego involved and that “Everybody say, ‘Kawhi, you, are 1 and 1 (or) 1A, 1B.’ I’ll publicly say, I’m the 2. Kawhi’s the 1… there’s no ego” pic.twitter.com/AsvHyfkAUZ