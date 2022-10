Ο Καουάι Λέοναρντ θα είναι διαθέσιμος για το φιλίκό της Δευτέρας των Κλίπερς με τους Μπλέιζερς.

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Kαουάι Λέοναρντ των Κλίπερς πήρε άδεια από το ιατρικό επιτελείο και θα παίρνει μέρος στα διπλά της ομάδας και κανονικά με επαφές, απλά το franchise θα ήταν προσεκτικό για να μην ρισκάρει με την κατάσταση του ηγέτη του.

Η μεγάλη μέρα που ο Klaw θα επιστρέψει στη δράση έφτασε, αφού ο ηγέτης της ομάδας του Λος Άντζελες θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό κόντρα στους Μπλέιζερς τη Δευτέρα 3 Οκτώβρη. Ο Λέοναρντ έχει να πατήσει παρκέ για επίσημο ματς από τα playoffs του 2021 και το τέταρτο ματς κόντρα στους Τζαζ στις 16 Ιουνίου, όπου είχε 31 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 118-104.

O Τάιρον Λου μίλησε για τον Klaw και οι αντίπαλοι του θα πρέπει να ανησυχούν τη σεζόν που έρχεται. «O Kαουάι έχει γίνει τετάστιος, πραγματικά τεράστιος», ήταν τα λόγια του προπονητή των Κλίπερς.

