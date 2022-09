Οι Πίστονς θα έχουν στο ρόστερ τους τον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς για τη νέα σεζόν, ωστόσο οι άνθρωποι του Ντιτρόιτ έχουν επιλέξει φέτος να χτίσουν μια ομάδα βασισμένοι σε αρκετούς ταλαντούχους παικτες.

Το Ντιτρόιτ έχει ένα από τα πιο ωραία projects του φετινού ΝΒΑ και δεν θα πρέπει να μας ξεγελά η απόκτηση του Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς που ήρθε από τη Γιούτα. Οι Πίστονς θα στηριχθούν σε μεγάλο βαθμό φέτος στα νιάτα και στους ταλαντούχους παίκτες που έχουν βγάλει στην πρώτη γραμμή, περιμένοντας αποτελέσματα ειδικά στο μέλλον.

Πιθανότατα η βασική πεντάδα των Πίστονς θα αποτελείται από τον Κάνινγχαμ στο «1», τον rookie Άιβι στο «3», τον Σαντίκ Μπέι σαν small forward, τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ σαν power forward και τον Αϊζάια Στιούαρτ στο «5». Εκτός και αν μείνει στον πάγκο ο Στιούαρτ σε κοντά σχήματα για να παίξει «4» ο Μπογκντάνοβιτς και «5» ο Μπάγκλεϊ. Όπως και να έχει όμως το Ντιτρόιτ επενδύει στα νιάτα.

Detroit Pistons roster after the Bojan Bogdanovic trade:



Cade Cunningham

Jaden Ivey

Saddiq Bey

Marvin Bagley III

Isiah Stewart

Bojan Bogdanovic

Killian Hayes

Nerlens Noel

Jalen Duren

Alec Burks

Cory Joseph

Hammidou Diallo

Kevin Knox



