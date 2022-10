Οι Σανς μέτρησαν την πρώτη τους νίκη στην preseason καθώς νίκησαν τους Λέικερς ανατρέποντας την αρχική εικόνα του αγώνα με το τελικό 119-115 να τους δικαιώνει. Οι Σίξερς πέρασαν το «εμπόδιο» των Καβαλίερς με 113-112.

Οι Σανς διόρθωσαν τα...κακώς κείμενα από την πρόσφατη ήττα τους από ομάδα της Αυστραλίας, τους Adelaide 36ers, και μάλιστα επικρατώντας των Λέικερς με 119-115.

Οι λιμνάνθρωποι ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να κάνει ό,τι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε στο 69-62 για την ομάδα του. Παρόλα αυτά, οι Σανς με μπροστάρη τον Ντέβιν Μπούκερ επανήλθαν σταδιακά και πήραν τελικά τη νίκη χάρη στο επιμέρους 20-28 που έτρεξαν.

LeBron in the first half of tonight's #NBAPreseason game:



23 PTS on 8-11 shooting

4 REB

4 AST



The 👑 off to a hot start in Year 20. pic.twitter.com/6xjfgqFLlw