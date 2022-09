Γιόκιτς: «Θέλω να γίνω ο Τιμ Ντάνκαν των Νάγκετς»

Ο Νίκολα Γιόκιτς στάθηκε στην επιθυμία του να κάνει την καριέρα του Τιμ Ντάνκαν και να ξεκινήσει να παίρνει πρωταθλήματα.

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε στη Media Day των Νάγκετς ο ηγέτης τους, Νίκολα Γιόκιτς. Ο Joker στάθηκε στη δυσκολία στον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ στην Ευρώπη συμφωνώντας απόλυτα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύγκριση με το ΝΒΑ.

Όμως ο Σέρβος σταρ αναφέρθηκε και στη δική του καριέρα και πως την ονειρεύεται μετά από χρόνια. Ο ηγέτης του Ντένβερ έδειξε τον σεβασμό του προς τον σπουδαίο Τιμ Ντάνκαν και πρόσθεσε πως θέλει να κερδίσει μερικά πρωταθλήματα για να γίνει σαν εκείνον.

«Θέλω να γίνω ο Τιμ Ντάνκαν των Νάγκετς, αλλά χρειάζεται να κατακτήσω μερικά πρωταθλήματα για να γίνω σαν εκείνον», ήταν τα λόγια του Γιόκιτς. Ο θρύλος του Σαν Αντόνιο έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα στην καριέρα του, αναδείχθηκε σε τρεις περιπτώσεις MVP τελικών, ενώ δύο φορές έχει αναδειχθεί MVP του ΝΒΑ. Aπό την πλευρά του ο Νίκολα μετρά δύο MVP του ΝΒΑ και ακόμα δεν έχει φτάσει σε τελικούς της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Άρα έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να μπορέσει κάποια στιγμή τον τεράστιο Timmy.

Nikola Jokic says he wants to be the Tim Duncan of the Denver Nuggets but needs “to win a couple championships to be him.”



You got 5 to go, Nikola! 😳



Is he the next Timmy? 🤔 pic.twitter.com/OHK14aCUjX