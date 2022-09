Ντέιβις: «Θα δείτε άλλους Λέικερς φέτος, η άμυνα το... όπλο μας»

Ο Άντονι Ντέιβις υποσχέθηκε πως οι Λέικερς θα είναι διαφορετικοί φέτος και αλλαγμένοι προς το καλύτερο.

Η περσινή σεζόν ήταν σκέτη καταστροφή για τους Λέικερς οι οποίοι ξεκίνησαν σαν ένα από τα φαβορί για τίτλο και δεν μπήκαν ούτε playoffs. Ένας από τους παίκτες που δέχθηκε κριτική για την απόδοση του και τα κακά του ποσοστά κυρίως στο τρίποντο ήταν και ο Άντονι Ντέιβις. Ο Unibrow μίλησε στον Κρις Χέινς και στάθηκε στην άμυνα, ξεκαθαρίζοντας πως σε αυτό τον τομέα οι λιμνάνθρωποι θα είναι πολύ δυνατοί.

«Εκεί είναι που θα είμαστε στα καλύτερα μας, στον αμυντικό τομέα. Θα απαιτήσω να μένουμε προσηλωμένοι σε αυτό το κομμάτι. Λατρέυω να παίζω άμυνα. Νομίζω πως θα δείτε μια διαφορετική ομάδα των Λέικερς φέτος και ανυπομονώ να βγω στο παρκ», ήταν τα λόγια του.

Πάντως τη σεζόν που πέρασε, η άμυνα ήταν ένα από τα κακά στοιχεία των Λέικερς, κάτι που έπαιξε ρόλο και ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Σε αρκετά ματς ελάχιστοι παίκτες ήταν δραστήριοι στον τομέα αυτό.

