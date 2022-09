Μεγάλη ανταλλαγή για Ρόκετς και Θάντερ, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσουν οκτώ παίκτες. Φέιβορς, Μαλεντόν και Μπερκ στο... κάδρο.

Υπήρχε ηρεμία τον τελευταίο καιρό στο ΝΒΑ και οι Θάντερ με τους Ρόκετς είπαν να τη... χαλάσουν. Σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η Οκλαχόμα έστειλε στο Χιούστον τους Ντέρικ Φέιβορς, Τάι Τζερόμ, Μορίς Χάρκλες και Τεό Μαλεντόν, ενώ πήρε τους Στέρλινγκ Μπράουν, Τρέι Μπερκ, Μαρκίς Κρις και Ντέιβιντ Νουάμπα.

Οι Ρόκετς πήραν δύο πολύ έμπειρους παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις στη ρακέτα, ένα ελπιδοφόρο γκαρντ τον Μαλεντόν και έναν περιφερειακό τον Τζερόμ που δεν είχε τον ρόλο που ήθελε στην Οκλαχόμα. Από την άλλη οι Θάντερ έκαναν δικούς τους έναν καλό σκόρερ τον Μπερκ, τον Κρις που ψάχνει εδώ καιρό να βρει την... Ιθάκη του στη λίγκα και τους Μπράουν και Νουάμπα που τα τελευταία χρόνια είχαν συμπληρωματικό ρόλο στο ΝΒΑ και ψάχνουν νέο ξεκίνημα.

