Μπάτλερ για τα νέο look: «Έβαλα στόχο να κάνω το διαδίκτυο... τρελό και το κατάφερα» (vid)

Στο "χάος" που ήθελε να προκαλέσει στον κόσμο του διαδικτύου εστίασε ο Τζίμι Μπάτλερ μιλώντας για τα look που έχει επιλέξει τη φετινή offseason που τον κάνουν αγνώριστο!

Ο Τζίμι Μπάτλερ πέρασε το πιο... θορυβώδες καλοκαίρι και ιδιαίτερα όσον αφορά τα social media του που πήραν "φωτιά" τόσο με τις φωτογραφίες του από τα νέα του look και τις κωμώσεις αλά Μπομπ Μάρλεϊ, όσο και για tour του στα διαλείμματα από τις προπονήσεις τους.

Στη Media Day των Μαϊάμι Χιτ, το στυλ που επέλεξε για τα μαλλιά του δεν μπορούσε να μείνει απαρατήρητο και όπως ήταν φυσικό του έγινε και η σχετική ερώτηση.

«Δεν ξέρω... Ακόμη το επεξεργάζομαι αν θα κρατήσω τα μαλλιά μου έτσι ή όχι. Ποιος ξέρει; Θα δοκιμάσω πολλά νέα looks. Το baby face μου το "ζητάει", είναι κάπως ωραίο δεν είναι; Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμη» απάντησε ο Μπάτλερ έχοντας αρνηθεί χάριν αστεϊσμού πως φοράει extensions προκαλώντας τα γέλια στην αίθουσα.



Μάλιστα, αποκάλυψε και τον λόγο που ξεκίνησε όλο αυτό το... παιχνίδι με τα looks. «Απλά μπλέκομαι σε πράγματα για να κάνω το διαδίκτυο... τρελό. Αυτός ήταν ο στόχος μου αυτό το καλοκαίρι και λειτούργησε».

Jimmy speaks on his offseason hair styles. 🤣#NBAMediaDay pic.twitter.com/5cDFBFadhB