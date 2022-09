Το ερωτηματικό με το μέλλον του Τζέι Κράουντερ παραμένει, με τον ίδιο να βάζει... φωτιά στο τουίτερ, γράφοντας πως δε θα βρεθεί στο καμπ των Φοίνιξ Σανς, κάτι που λίγο αργότερα διέγραψε!

Ο κακός χαμός στο Φοίνιξ με την υπόθεση Τζέι Κράουντερ. Οι φήμες περί αποχώρησής του από τους Σανς καλά κρατούν, με το... πρώην σπίτι του στο Μαϊάμι να του αρέσει ως ιδέα.

Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό στους Σανς, που έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν τα μπλεξίματα του Σάρβερ μετά και την τιμωρία του από το ΝΒΑ, βλέπουν τον Κράουντερ να τουιτάρει ασταμάτητα.

Ο φόργουορντ των Σανς απάντησε σε έναν φίλο της ομάδας στο τουίτερ, τονίζοντας πως το «99», αναφερόμενος στον αριθμό της φανέλας του, δε θα βρίσκεται στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Κράουντερ λίγο αργότερα έσβησε το τουίτ, αλλά πολύ γρήγορα έγινε viral η απάντησή του, αφού οι χρήστες κράτησαν screenshot προτού προλάβει να το αναιρέσει.

Jae Crowder tweeted and deleted this. Doesn’t sound like he’s going to be at training camp pic.twitter.com/ztTAeh6qTo