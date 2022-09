Ο Μαρκέλ Φουλτζ δεν μπορεί να μείνει με τίποτα μακριά από τραυματισμούς και αυτή τη φορά έσπασε δάχτυλο στο αριστερό του πόδι.

Το 2017 ο Μαρκέλ Φουλτζ επιλέχθηκε στο Νο.1 του draft από τους Σίξερς και το μέλλον του προδιαγραφόταν λαμπρό. Ωστόσο στη συνέχεια της καριέρας του τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα περίμενε, αφού δεν έχει σταματήσει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Και αυτό ξανάγινε και τώρα.

Το Ορλάντο ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Έχει τοποθετηθεί ειδική μπότα στο πόδι του και η επιστροφή του στη δράση θα εξαρτηθεί από την περίοδο της αποθεραπείας του.

Ο Φουλτζ τα τελευταία δύο χρόνια έχει παίξει συνολικά 26 ματς, ενώ τις δύο πρώτες του σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη επαιξε συνολικά 33 ματς, αφού τον ταλαιπώρησε μεταξύ άλλων και ένα σοβαρό πρόβλημα στον ώμο που δεν τον άφηνε Πέρυσι είχε 10.8 πόντους και 5.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα 18 ματς που πρόλαβε να παίξει.

