Για τις πιθανότητες ενός ακόμα πρωταθλήματος με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μίλησε ο Κλέι Τόμπσον, οδηγώντας παράλληλα... ένα σκάφος!

Ο Κλέι Τόμπσον δίνει έναν ακόμα λόγο στους φανς των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να είναι αισιόδοξοι για τη φετινή σεζόν. Ο σούπερ σταρ των «πολεμιστών» έκανε την επιστροφή του την περσινή σεζόν, ξεπερνώντας πλήρως τον τραυματισμό του στον αχίλλειο, ώστε να πανηγυρίσει στο φινάλε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Μία μέρα πριν την έναρξη της προετοιμασίας των Γουόριορς, ο Τόμπσον βγήκε live στο instagram του από... ένα σκάφος και μίλησε στους φίλους της ομάδας για τις πιθανότητες ενός repeat.

«Ποιος άλλος είναι ξετρελαμένος για τη σεζόν που μας έρχεται; Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα, αλλά μου αρέσουν οι πιθανότητες που έχουμε» ήταν η αποστροφή του, λίγες μέρες μετά την τοποθέτηση του Στιβ Κερ, που ανέφερε πως ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση σωματικά!

Klay Thompson on Instagram live (from the boat) one day before Warriors training camp starts: “2023, I’m not making any promises but I like our chances.”



Steve Kerr said yesterday that Klay is in a great place physically, mentally, spiritually right now. Watch out NBA #dubnation pic.twitter.com/jDRuh1qNzZ