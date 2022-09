Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Συχνά-πυκνά ταλαιπωρείται από τραυματισμούς ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς, κάτι που στοίχισε και στους Σέλτικς στα περσινά playoffs, όπου δεν τον είχαν για λίγα ματς. Για άλλη μια φορά οι Κέλτες θα χρειαστεί να περιμένουν τον βασικό τους σέντερ. Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γουίλιαμς υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο του και αναμένεται να μείνει εκτός για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

Ο ψηλός της Βοστώνης που πέρυσι ηττήθηκε στους τελικούς από τους Γουόριορς, έκανε εγχείριση για να λύσει το πρόβλημα στον μηνίσκο και κατάφερε να προλάβει κάποια ματς των playoffs της περσινής σεζόν.

