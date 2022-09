Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πήρε αυτό που ήθελε και αποχώρησε από τους Γιούτα Τζαζ με προορισμό τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Η αποψίλωση των Γιούτα Τζαζ συνεχίζεται. Ο Κροάτης φόργουορντ, Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς αφήνει το Σολτ Λέικ για το Ντιτρόιτ, με τους Πίστονς να δίνουν ως ανταλλάγματα τους Κέλι Όλινικ και Σάμπεν Λι.

Ήδη απο τους Τζαζ έχουν αποχωρήσει τόσο ο Ρούντι Γκομπέρ, όσο και ο Ντόνοβαν Μίτσελ, με τους Τζαζ να επιχειρούν ένα γερό rebuilding.

Την περσινή σεζόν ο Μπογκντάνοβιτς (σε 69 αγώνες) είχε 18.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ σούταρε με 38.7% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

