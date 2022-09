Σίμονς: «Νιώθω σαν να είμαι ακόμη κομμάτι της Φιλαδέλφεια» (vid)

Ο Μπεν Σίμονς νιώθει πως ακόμη συνδέεται με την Φιλαδέλφεια ακόμη και αν σχέση του με τους Σίξερς κλονίστηκε έντονα και έφερε την μετακίνησή τους τους Νετς.

Η πορεία του Μπεν Σίμονς με τη φανέλα των Σίξερς έμελλε να λήξει... άδοξα έπειτα από μία ταραχώδη σεζόν, η οποία έφερε τον 26χρονο άσο στο στρατόπεδο των Νετς δίπλα στους Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Σίμονς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The Old Man & The Three" και δήλωσε πως ένα κομμάτι του εξακολουθεί να ανήκει στη Φιλαδέλφεια και ας έχει κλείσει ο κύκλος του με την ομάδα.

«Η Φιλαδέλφεια είναι μία πόλη αθλημάτων. Και η εμπειρία μου παίζοντας εκεί ήταν απίστευτη. Ως επί το πλείστον, ήταν απίστευτο. Πέρασα υπέροχα. Οι οπαδοί είναι απίστευτοι. Έχω ακόμα ένα διαμέρισμα εκεί, οπότε έχω κάποια ακίνητη περιουσία στη Φιλαδέλφεια ακόμα. Νιώθω σαν να είμαι ακόμα μέρος της...

Είναι απλά μοναδικό. Το να είμαι στο Μπρούκλιν είναι εντελώς διαφορετικό, αυτή είναι μια διαφορετική εμπειρία για μένα. Εκτιμώ τον χρόνο που πέρασα στη Φιλαδέλφεια επειδή μπόρεσα να μάθω και να εξελιχθώ σε αυτήν την πόλη. Έχω φίλους... ζωής εκεί, ο αδερφός μου ζει εκεί, έχω οικογένεια εκεί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί απλά νομίζουν ότι μισώ την πόλη».

Βέβαια, ο Σίμονς δεν δίστασε να αναφερθεί και για την... επικριτική φύση του κόσμου εκεί λέγοντας πως «Οι άνθρωποι στη Φιλαδέλφεια θέλουν απλώς να έχουν κάτι να πουν για οτιδήποτε. Κυριολεκτικά τα πάντα. Δημοσιεύω μια φωτογραφία ενός αυτοκινήτου, έχω δημοσιογράφους που λένε ότι πρέπει να είμαι στο γυμναστήριο... Έλα τώρα!».