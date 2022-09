Οι Μπόστον Σέλτικς θα τιμήσουν φέτος τη μνήμη του Μπιλ Ράσελ, έχοντας το νούμερο «6» στο παρκέ του γηπέδου τους τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο μεγάλος Μπιλ Ράσελ έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 88 ετών «βυθίζοντας» σε πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.

Αν μη τι άλλο ήταν ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς, με τους οποίους είχε κατακτήσει 11 «δαχτυλίδια» πρωταθλητή!

Όπως έγινε γνωστό, το νούμερο «6» θα κοσμεί τη νέα σεζόν το παρκέ του «TD Garden» και πιο συγκεκριμένα τις δύο ρακέτες όπου «κυριαρχούσε» τα χρόνια της δόξας του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε 963 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 15.1 πόντους, 22.5 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 44% στα σουτ εντός παιδιάς.

Be on the lookout for a special tribute to Bill Russell on the parquet this season ☘️ pic.twitter.com/Pt6IoZbekx