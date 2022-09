Την επιθυμία του να προπονήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εξέφρασε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Στιβ Κερ με τον προπονητή των Γουότιορς να τονίζει τόσο την αγωνιστική ταυτότητα του ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς, όσο και τον χαρακτήρα του.

Ο Στιβ Κερ βρίσκεται στην Αίγυπτο στο πλαίσιο του NBA Africa και τα φώτα του FilGoal έπεσαν πάνω στον τεχνικό των Γουόιρορς. Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε, βγήκε... έξω από το κουτί αφού κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει σε ορισμένες... υποθέσεις.

Ο δημοσιογράφος δημιούργησε ένα σενάριο μέσα στο οποίο ο Κέρ παραμέριζε για λίγο τα δεδομένα του Γκόλντεν Στέιτ και επέλεγε έναν οποιονδήποτε παίκτη ώστε να προπονήσει, πέρα από τους δικούς του. Ο 56χρονος coach χωρίς να διστάσει έφερε την συζήτηση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που τη δεδομένη στιγμή μετρά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket με την Εθνική.

«Θα λάτρευα να προπονήσω τον Giannis. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αλλά φαίνεται να είναι και ένας εκπληκτικός άνθρωπος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κερ στην ερώτηση που του τέθηκε.

Άλλωστε, ο τεχνικός των «Πολεμιστών» έχει πλέξει ουκ ολίγες φορές το εγκώμιο του Greek Freak λέγοντας πως είναι ένας εκ των τριών παικτών του ΝΒΑ (δίπλα σε Στεφ Κάρι και ΛεΜπρόν Τζέιμς) που δεν... τους αγγίζει καμία συζήτηση για trade.

@FilGoal Exclusive interview with The Legend Steve Kerr🎙️



Choose a current NBA player, apart from the Warriors, that you would like to coach. 🤔



Giannis (Antetokounmpo), I would love to coach Giannis, he’s a great player, but he seems also like a great person. pic.twitter.com/geHbnhPxLz